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        MMA juniors в СК «Академия»

        MMA juniors в СК «Академия»

        Количество преподавателей: 2
        Боевые искусства
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 300 - 3200
        Возраст: 14 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, ул. Калинина, 8
        • +7 (4212) 202-706
        • +7 (4212) 464-999
        Информация

        Описание: ММА - это техника единоборств, в которой применяется большое разнообразие стилей: тайский бокс, кикбоксинг, джиу джитсу и другие виды борьбы. Здесь нет жёстко выделенных рамок! В ММА изучается как ударная техника рук, ног, коленей, локтей, так и техника бросков и борьбы в партере.
        Занятия смешанными единоборствами способствуют многостороннему физическому развитию детского организма. Ударная техника совершенствует скоростно-силовые способности и маневренность, борьба силовую выносливость и гибкость.
        Занимаясь смешанными единоборствами, ребенок приобретет уверенность в своих силах и возможность постоять за себя в любой ситуации, а наставления тренера помогут ему понять, когда необходимо применять свои знания и навыки. Ведь приобретая технику, приобретаешь ответственность!

        Возраст учеников:14-18 лет.

        Стоимость занятий:300 рублей/1 тренировка. Абонемент 3200 рублей/месяц.

        Продолжительность занятия:1,5 часа.

        Частота занятий: 3 раза в неделю.

        Количество человек в группах:до 20.

        Форма одежды: спортивная (футболка, рашгард, лосины, шорты, борцовки).

        Расписание: пн, ср, пт с 16:00 до 17:30.

        Секция непрофессиональная, возможно участие в любительских соревнованиях.

          Преподаватели секции

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