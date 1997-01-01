MMA juniors в СК «Академия»

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Описание: ММА - это техника единоборств, в которой применяется большое разнообразие стилей: тайский бокс, кикбоксинг, джиу джитсу и другие виды борьбы. Здесь нет жёстко выделенных рамок! В ММА изучается как ударная техника рук, ног, коленей, локтей, так и техника бросков и борьбы в партере.

Занятия смешанными единоборствами способствуют многостороннему физическому развитию детского организма. Ударная техника совершенствует скоростно-силовые способности и маневренность, борьба силовую выносливость и гибкость.

Занимаясь смешанными единоборствами, ребенок приобретет уверенность в своих силах и возможность постоять за себя в любой ситуации, а наставления тренера помогут ему понять, когда необходимо применять свои знания и навыки. Ведь приобретая технику, приобретаешь ответственность!

Возраст учеников:14-18 лет.

Стоимость занятий:300 рублей/1 тренировка. Абонемент 3200 рублей/месяц.

Продолжительность занятия:1,5 часа.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах:до 20.

Форма одежды: спортивная (футболка, рашгард, лосины, шорты, борцовки).

Расписание: пн, ср, пт с 16:00 до 17:30.

Секция непрофессиональная, возможно участие в любительских соревнованиях.