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MMA juniors в СК «Академия»
Адреса
- +7 (4212) 202-706
- +7 (4212) 464-999
Информация
Описание: ММА - это техника единоборств, в которой применяется большое разнообразие стилей: тайский бокс, кикбоксинг, джиу джитсу и другие виды борьбы. Здесь нет жёстко выделенных рамок! В ММА изучается как ударная техника рук, ног, коленей, локтей, так и техника бросков и борьбы в партере.
Занятия смешанными единоборствами способствуют многостороннему физическому развитию детского организма. Ударная техника совершенствует скоростно-силовые способности и маневренность, борьба силовую выносливость и гибкость.
Занимаясь смешанными единоборствами, ребенок приобретет уверенность в своих силах и возможность постоять за себя в любой ситуации, а наставления тренера помогут ему понять, когда необходимо применять свои знания и навыки. Ведь приобретая технику, приобретаешь ответственность!
Возраст учеников:14-18 лет.
Стоимость занятий:300 рублей/1 тренировка. Абонемент 3200 рублей/месяц.
Продолжительность занятия:1,5 часа.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах:до 20.
Форма одежды: спортивная (футболка, рашгард, лосины, шорты, борцовки).
Расписание: пн, ср, пт с 16:00 до 17:30.
Секция непрофессиональная, возможно участие в любительских соревнованиях.
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