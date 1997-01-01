MMA в СК «Арена»

Информация

Описание: Смешанные единоборства. Принципиально отличаются от других видов единоборств тем, что бойцы имеют право пользоваться огромным арсеналом различных техник и приемов, недоступных ранее в рамках какого-то одного стиля. В основе MMA лежит Панкратион — древний вид единоборств, сочетающий в себе удары руками и ногами, а также элементы борьбы.

Возраст учеников: от 6 до 17 лет.

Продолжительность занятия: 1-1,5 часа

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Расписание занятий: ЧТ 16:00-17:00; СБ 14:15-15:15; ВС 15:00-16:30.