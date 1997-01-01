ММА в СК «Заряд»

Информация

Описание:

ММА представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке, так и на полу.

Преимущества занятий ММА

занятия ММА вырабатывают уверенность в себе;

тренировки по ММА учат дисциплине;

улучшают физическую форму;

учат самообороне;

способствуют эмоциональной разгрузке;

тренируют соревновательный дух.

​​Возраст учеников: от 16 лет.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Стоимость занятий: 2800 руб./месяц (12 занятий).