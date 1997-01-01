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ММА в СК «Заряд»
Цена: 2800 - 2800
Возраст: 16 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (4212) 654-333
Информация
Описание:
ММА представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке, так и на полу.
Преимущества занятий ММА
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занятия ММА вырабатывают уверенность в себе;
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тренировки по ММА учат дисциплине;
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улучшают физическую форму;
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учат самообороне;
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способствуют эмоциональной разгрузке;
- тренируют соревновательный дух.
Возраст учеников: от 16 лет.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Стоимость занятий: 2800 руб./месяц (12 занятий).
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