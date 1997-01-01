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Мобильная разработка в ЦЦО «IT-куб»
Адреса
- +7 (924) 935-65-75
- +7 (4212) 936-575
Информация
Описание: курс создан Российским Исследовательским центром Samsung, поможет учащимся освоить фундаментальные разделы ИТ и программирования. В течении года ребята освоят алгоритмы и структуры данных на языке Java, основы разработки серверной части мобильных приложений. Пройдя обучение ребята смогут самостоятельно создавать мобильные приложения на платформе Android. Кроме того, по завершению программы получат сертификат, который дает дополнительные баллы для поступления в ряд ВУЗов страны.
Возраст обучающихся: от 14 лет.
Стоимость: бесплатно.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство о прохождении.
Помимо этого от IT школа Samsung вручается сертификат международного образца, дающий право на дополнительные баллы при поступления в ряд ВУЗов страны.
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