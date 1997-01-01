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Модерн в ДЮЦ "Дэнс"
Цена: 2000 - 2000
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Гамарника, 49
- +7 (4212) 217-040
- +7 (4212) 605-066
Информация
Описание: детская студия танца, направление - модерн.
Возраст:
- граппа с 6 до 9 лет;
- группа с 10 до 14 лет;
- группа с 15 до 18 лет.
Стоимость: от 2000 рублей в месяц (2 занятия в неделю).
Форма: приобретается самостоятельно.
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