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"Модульное оригами" в ЦВР "Планета взросления"
Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 51
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: в программу включены различные по сложности виды работы с бумагой в технике - модульное оригами.
Цели программы:
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обучение началам технического моделирования и конструирования;
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обучение выражению своего замысла на плоскости (с помощью эскиза, чертежа, схемы);
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обучение ориентированию в технике чтения схем и чертежей;
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формирование навыков работы с инструментами;
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углубление знания по истории развития техники;
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обучение подбору и использованию материалов исходя из их свойств.
Возраст учащихся: от 7 до 14 лет.
Основа: платная.
Количество человек в группах: до 20.
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