"Модульное оригами" в ЦВР "Планета взросления"

Информация

Описание: в программу включены различные по сложности виды работы с бумагой в технике - модульное оригами.

Цели программы:

обучение началам технического моделирования и конструирования;

обучение выражению своего замысла на плоскости (с помощью эскиза, чертежа, схемы);

обучение ориентированию в технике чтения схем и чертежей;

формирование навыков работы с инструментами;

углубление знания по истории развития техники;

обучение подбору и использованию материалов исходя из их свойств.

Возраст учащихся: от 7 до 14 лет.

Основа: платная.

Количество человек в группах: до 20.