Музыкальная теория в ДМШ №4

Информация

«Музыкальная теория» является самостоятельной программой для платной образовательной услуги, тесно связана с предметом «Сольфеджио» и ориентирована на получение элементарных знаний в области теории музыки.

Срок реализации предмета "Музыкальная теория" для детей, поступивших в образовательную организацию в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет, составляет 1 год.

Программа рассчитана на три возрастные группы:

группа 7-9 лет,

группа 10 - 12 лет,

группа 13-17 лет.

Продолжительность урока - 40 минут.

Стоимость:

групповая форма - 1400 рублей в месяц;

индивидуальная форма - 2400 рублей в месяц.

Заметив у Вашего ребенка талант в музыке, Вам необходимо подыскать необходимую секцию. На занятиях в таких секциях Вашему ребенку помогут развить слух, чувство ритма и такта, пению по нотам с текстом, расширить музыкальный лексикон, а также изучить различные музыкальные произведения. Если Вы планируете дальнейшее развитие в этом направлении, то возможно подобрать интересный музыкальный инструмент и продолжить обучение на более профессиональном уровне.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по музыке в Хабаровске