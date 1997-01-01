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Музыкальная теория в ДМШ №4
Адреса
- +7 (4212) 483-542
Информация
«Музыкальная теория» является самостоятельной программой для платной образовательной услуги, тесно связана с предметом «Сольфеджио» и ориентирована на получение элементарных знаний в области теории музыки.
Срок реализации предмета "Музыкальная теория" для детей, поступивших в образовательную организацию в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет, составляет 1 год.
Программа рассчитана на три возрастные группы:
- группа 7-9 лет,
- группа 10 - 12 лет,
- группа 13-17 лет.
Продолжительность урока - 40 минут.
Стоимость:
- групповая форма - 1400 рублей в месяц;
- индивидуальная форма - 2400 рублей в месяц.
Заметив у Вашего ребенка талант в музыке, Вам необходимо подыскать необходимую секцию. На занятиях в таких секциях Вашему ребенку помогут развить слух, чувство ритма и такта, пению по нотам с текстом, расширить музыкальный лексикон, а также изучить различные музыкальные произведения. Если Вы планируете дальнейшее развитие в этом направлении, то возможно подобрать интересный музыкальный инструмент и продолжить обучение на более профессиональном уровне.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по музыке в Хабаровске
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