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Музыкально-сенсорные занятия в в ДРЦ "Новый мир"
Цена: 500 - 1400
Возраст: 0 - 3 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Оборонная, 12
- +7 (4212) 770-197
- +7 (4212) 932-328
Информация
Описание:
А Вы знаете, что когда ребенок играет на музыкальных инструментах,весь его головной мозг, каждый нейрон светится от работы и радости?!
Музицирование и движение под музыку в раннем детстве гарантирует успешное развитие:
- креативности и творческого мышления,
- способностей к изучению языков;
- усидчивости и внимательности;
- пространственного мышления;
- способностей к математике;
- эмоциональности;
- общительности;
- грамотности.
На занятии мы учимся слышать темп и ритм музыки. Играем на музыкальных инструментах и ищем музыку во всем, что нас окружает. Сочиняем сказки, потешки и музыкально-литературные истории. Много двигаемся и делаем музыкально-сенсорную зарядку. Играем в народные игры и знакомимся с народной музыкой.
Возраст: с 4 месяцев до 3 лет
Стоимость:
4 занятия: 1400 руб.
Разовое зпнятие: 500 руб.
Продолжительность занятия: 1 час
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