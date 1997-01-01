Музыкально-сенсорные занятия в в ДРЦ "Новый мир"

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Описание:

А Вы знаете, что когда ребенок играет на музыкальных инструментах,весь его головной мозг, каждый нейрон светится от работы и радости?!

Музицирование и движение под музыку в раннем детстве гарантирует успешное развитие:

креативности и творческого мышления,

способностей к изучению языков;

усидчивости и внимательности;

пространственного мышления;

способностей к математике;

эмоциональности;

общительности;

грамотности.

На занятии мы учимся слышать темп и ритм музыки. Играем на музыкальных инструментах и ищем музыку во всем, что нас окружает. Сочиняем сказки, потешки и музыкально-литературные истории. Много двигаемся и делаем музыкально-сенсорную зарядку. Играем в народные игры и знакомимся с народной музыкой.

Возраст: с 4 месяцев до 3 лет

Стоимость:

4 занятия: 1400 руб.

Разовое зпнятие: 500 руб.

Продолжительность занятия: 1 час