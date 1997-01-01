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        Музыкально-сенсорные занятия в в ДРЦ "Новый мир"

        Музыкально-сенсорные занятия в в ДРЦ "Новый мир"

        Количество преподавателей: 1
        Развитие детей
        Рейтинг: 7.1
        Цена: 500 - 1400
        Возраст: 0 - 3 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Оборонная, 12
        • +7 (4212) 770-197
        • +7 (4212) 932-328
        Информация

        Описание:

        А Вы знаете, что когда ребенок играет на музыкальных инструментах,весь его головной мозг, каждый нейрон светится от работы и радости?!

        Музицирование и движение под музыку в раннем детстве гарантирует успешное развитие:

        • креативности и творческого мышления,
        • способностей к изучению языков;
        • усидчивости и внимательности;
        • пространственного мышления;
        • способностей к математике;
        • эмоциональности;
        • общительности;
        • грамотности.

        На занятии мы учимся слышать темп и ритм музыки. Играем на музыкальных инструментах и ищем музыку во всем, что нас окружает. Сочиняем сказки, потешки и музыкально-литературные истории. Много двигаемся и делаем музыкально-сенсорную зарядку. Играем в народные игры и знакомимся с народной музыкой.

        Возраст: с 4 месяцев до 3 лет

        Стоимость: 

        4 занятия: 1400 руб.

        Разовое зпнятие: 500 руб.

        Продолжительность занятия: 1 час

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