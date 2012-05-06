"Музыкальные странички" в ЦВР "Планета взросления"

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Описание: в отличие от традиционной академической школы система дополнительного образования представляет широкие возможности для развития музыкальных способностей в процессе освоения различных видов музыкальной деятельности, используя нетрадиционные подходы к организации процесса обучения.

выявить музыкальные способности обучающихся, развить их творческие возможности;

сформировать важнейшие умения и навыки эстрадно-вокальной техники;

научить разбираться в музыкальном содержании и форме произведения.



развить творческие способности у детей: самостоятельность, импровизация, творческая инициатива;

развить вокальный слух и певческий голос, чувство ритма.

развить четкость дикции и навыки декламационной выразительности;



формировать интерес к вокально-исполнительской культуре через эстрадное пение;

воспитание способности к сотрудничеству и взаимопониманию в творческой деятельности с другими.

Возраст учащихся: от 6 до 13 лет.

Основа: платная.

Количество человек в группах: до 20.