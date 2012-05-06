Музыкальный фольклор в ДШИ №7

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Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Союзная, 76
- +7 (4212) 545-135 , вахта
- +7 (4212) 546-864 , директор
Информация
Описание: уроки музыкального фолклора в детской школе искусств.
Возраст: принимаются дети 6,5-12 лет.
Стоимость: бесплатно.
По окончании школы выдается свидетельство государственного образца.
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