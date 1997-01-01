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Народный вокал в ДШИ №7
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Союзная, 76
- +7 (4212) 545-135 , вахта
- +7 (4212) 546-864 , директор
Информация
Описание: уроки народного вокала в детской школе искусств.
Возраст: принимаются дети 6-12 лет.
Стоимость: бесплатно.
По окончании школы выдается свидетельство государственного образца.
Секции по вокалу развивают слух, музыкальную память, ритмику, помогают справиться со стрессами, научат ребенка пользоваться микрофоном, петь под фонограмму.
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Стаж 21 годОтзывов: 0Стаж 21 годОтзывов: 0
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Стаж 17 летОтзывов: 0Стаж 17 летОтзывов: 0
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