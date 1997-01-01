Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Немецкий язык в центре "Ива"
Адреса
- +7 (4212) 466-700
- +7 (914) 425-71-96
Информация
Описание: Данный курс рассчитан для детей старше 12 лет и взрослых. Обучение базируется на учебниках немецких издательств, предназначенных для иностранцев, изучающих немецкий язык. Целью курса является освоение фонетики, базовой грамматики, словарного запаса по темам: знакомство, ресторан, транспорт, магазин, театр и другие. Программа обучения имеет ярко выраженную коммуникативную направленность, чтобы развить у слушателей разговорные навыки немецкого языка. В процессе обучения широко используются аудио и видеоматериалы. Занятия проводят квалифицированные, опытные преподаватели в группах до 12 человек.
Курс подразделяется на два уровня. Каждый уровень рассчитан на 144 академических часа, что составляет 1 учебный год (9 месяцев) с интенсивностью обучение 4 академических часа в неделю.
Срок обучения на одном уровне курса: 9 мес. (144 час.)
Возраст учеников: от 12 лет.
Количество человек в группах: до 12.
Стоимость: 3500 руб./месяц.
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Французский язык (общий курс) в «Билингва»От 10 до 18 лет От 3360 руб Частная
-
Комплексные развивающие занятия в ДК "Я сам"От 3 до 5 лет От 2000 до 3500 руб Частная
-
Иностранные языки Центр «ЯZYKOFF»От 4 до 18 лет От 3800 до 4000 руб Частная
-
Японский язык (общий курс) в «Билингва»От 10 до 18 лет От 3360 руб Частная
-
Театральная студия на английском в «Grouth Club»От 7 до 14 лет От 375 до 500 руб Частная
-
Французский язык в центре "Ива"От 12 до 18 лет От 3500 до 3500 руб Частная
-
Английский язык в МЦ «Арлекин»От 3 до 7 лет От 2900 руб Частная
-
Школа английского языка English SJОт 6 до 15 лет От 3000 руб Государственная
-
Английский язык в РЦ "Детская академия"От 3 до 6 лет От 1200 до 1500 руб Частная
-
Английский язык в центре "Бэйбл"От 3 до 9 лет От 300 до 3000 руб Частная
Загрузка комментариев...