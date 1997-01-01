Немецкий язык в центре "Ива"

Информация

Описание: Данный курс рассчитан для детей старше 12 лет и взрослых. Обучение базируется на учебниках немецких издательств, предназначенных для иностранцев, изучающих немецкий язык. Целью курса является освоение фонетики, базовой грамматики, словарного запаса по темам: знакомство, ресторан, транспорт, магазин, театр и другие. Программа обучения имеет ярко выраженную коммуникативную направленность, чтобы развить у слушателей разговорные навыки немецкого языка. В процессе обучения широко используются аудио и видеоматериалы. Занятия проводят квалифицированные, опытные преподаватели в группах до 12 человек.

Курс подразделяется на два уровня. Каждый уровень рассчитан на 144 академических часа, что составляет 1 учебный год (9 месяцев) с интенсивностью обучение 4 академических часа в неделю.

Срок обучения на одном уровне курса: 9 мес. (144 час.)

Возраст учеников: от 12 лет.

Количество человек в группах: до 12.

Стоимость: 3500 руб./месяц.