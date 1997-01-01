Нескучная математика ЦКТ «Идвен»  

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Описание:

На курсе ребенку прививают интерес к непростому, но очень важному предмету - математика, развивают логику, пространственное и аналитическое мышление.

Ментальная арифметика, красочные методические пособия, интерактивные методы обучения и динамичная, сюжетная подача материала позволят ребятам увидеть то, что казалось непонятным, и понять то, что осталось невидимым. Интересные задачи с приключенческим сюжетом увлекут ребенка и помогут избавиться от боязни математики, а творческий подход к решению станет настоящим открытием и повысит мотивацию к учебе в разы.

Ребятам покажут, что учиться – это интересно, важно и, главное, приятно. Научат их не бояться ошибок и превращать учебный процесс в увлекательное занятие.

Программа рассчитана на детей 7 –10 лет, потому что именно в этом возрасте происходит интенсивное развитие мозга, и многие навыки схватываются на лету и сохраняются на долгие годы.

Возраст учеников: 7-10 лет.

Стоимость обучения: