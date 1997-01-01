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Нескучная математика ЦКТ «Идвен»
Адреса
- +7 (4212) 637-152
- +7 (914) 182-05-39
Информация
Описание:
На курсе ребенку прививают интерес к непростому, но очень важному предмету - математика, развивают логику, пространственное и аналитическое мышление.
Ментальная арифметика, красочные методические пособия, интерактивные методы обучения и динамичная, сюжетная подача материала позволят ребятам увидеть то, что казалось непонятным, и понять то, что осталось невидимым. Интересные задачи с приключенческим сюжетом увлекут ребенка и помогут избавиться от боязни математики, а творческий подход к решению станет настоящим открытием и повысит мотивацию к учебе в разы.
Ребятам покажут, что учиться – это интересно, важно и, главное, приятно. Научат их не бояться ошибок и превращать учебный процесс в увлекательное занятие.
Программа рассчитана на детей 7 –10 лет, потому что именно в этом возрасте происходит интенсивное развитие мозга, и многие навыки схватываются на лету и сохраняются на долгие годы.
Возраст учеников: 7-10 лет.
Стоимость обучения:
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в группе до 6 человек — 2500 руб./месяц;
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в мини-группе до 3 человек — 3300 руб./месяц.
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