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Обучение чтению в центре "Колибри"
Адреса
- +7 (4212) 700-116
- +7 (4212) 242-304
Информация
Описание: Не учиться, а играть! Так кратко можно охарактеризовать методику обучения чтению Николая Александровича Зайцева. Пожалуй, это самая популярная методика на сегодняшний день. С ее помощью дети учатся читать, писать, считать и даже осваивать иностранные языки. И дети не против такого обучения. Ведь все, что от них требуется, - играть яркими кубиками и петь песенки.
На занятиях чтения по методике Зайцева малыш должен достичь всего сам. Например, правильно сложить кубики, чтобы получилось его имя. Кроме того, эта методика здоровьесберегающая. Всё просто: дети не сидят за столами, обучение чтению по кубикам Зайцева идёт в основном в ходе подвижных игр. Картинки располагаются не на уровне глаз ребёнка, а по принципу: «Чем выше, тем лучше». Так ребёнок рассматривая, что там нарисовано, тянется вверх, расправляет плечи. Можно, конечно, говорить: «Посмотрите на верхушки деревьев или на небо», но сколько раз в день мы это делаем?
Развивается слух ребёнка. Ведь все кубики – звучащие: поделены на согласные-гласные, звонкие-глухие. Как же со зрением? Оно не ухудшается. Потому что обучение чтению по Зайцеву начинается с огромных букв, которые со временем уменьшаются. Таблицы дети не читают, а поют. БО-БУ-БЫ-БЭ.
Чтение по методике Зайцева, звучащие кубики – это, можно сказать, музыкальный инструмент. С помощью таких кубиков ребёнок может самостоятельно развивать своё словотворчество. Несомненным преимуществом методики обучения чтению является то, что она является как самостоятельной методикой, так и может гармонично сочетаться с методическими приёмами, многообразными и наработанными. Главное в методике – это чистое звенящее слово русское. Ведь именно с помощью такого слова Н.А. Зайцев искусно озвучивает и облагораживает душу ребёнка.
Возраст учеников: от 2 до 5 лет.
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