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Обучение чтению в центре "Маленький Оксфорд"
Цена: От 550
Возраст: 3 - 6 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, пер. Ладожский, 6
- +7 (4212) 943-644
Информация
Описание: курс для самых маленьких учеников нашего центра предлагает обучение чтению по уникальной методике «Кубики Зайцева». Воистину волшебные кубики, которые, по словам экспертов «озвучивают душу ребенка». Действительно, это не просто кубики с шестью гранями, это звучащие игрушки, каждый из которого поет свою песенку
Возраст учеников: 3-6 лет;
Стоимость занятий: 550 руб. занятие;
Продолжительность занятия: 1 час;
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: до 5 человек
Дополнительные расходы: нет.
Сайт: smalloxford.ru
Еmail: info@smalloxford.ru
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