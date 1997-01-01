Обучение чтению в центре "Маленький Оксфорд"

Информация

Описание: курс для самых маленьких учеников нашего центра предлагает обучение чтению по уникальной методике «Кубики Зайцева». Воистину волшебные кубики, которые, по словам экспертов «озвучивают душу ребенка». Действительно, это не просто кубики с шестью гранями, это звучащие игрушки, каждый из которого поет свою песенку

Возраст учеников: 3-6 лет;

Стоимость занятий: 550 руб. занятие;

Продолжительность занятия: 1 час;

Частота занятий: 2 раза в неделю

Количество человек в группах: до 5 человек

Дополнительные расходы: нет.

Сайт: smalloxford.ru

Еmail: info@smalloxford.ru