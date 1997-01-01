Обучение чтению в детском клубе "Я сам"

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Описание

Курс «Обучение чтению за 15 уроков» предназначен для деток от 5 лет, уже знающих буквы, но не умеющих читать.

Результаты для ребёнка, прошедшего обучение по данной методике:

Ребенок начинает читать первые слова на втором-третьем занятии;

После прохождения курса ребенок читает со скоростью 10-15 слов в минуту. (в школе этот результат достигается после 120 дней обучения).

Может читать простые тексты уровня букваря, не разделенные на слоги.

Такого результата дети, занимающиеся по данной методике, достигают за 15 уроков.

Возраст: от 5 лет

Стоимость: 5250 рублей (за 15 занятий), диагностическое занятие - бесплатно

Продолжительность занятия: 1 час

Частота занятий: 3 раза в неделю

Количество человек в группах: до 6 человек

Дополнительные расходы: нет