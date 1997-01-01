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Обучение чтению в детском клубе "Я сам"
Цена: 5250 - 5250
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Рокоссовского, 14
- +7 (4212) 628-805
- +7 (4212) 938-805
Информация
Описание
Курс «Обучение чтению за 15 уроков» предназначен для деток от 5 лет, уже знающих буквы, но не умеющих читать.
Результаты для ребёнка, прошедшего обучение по данной методике:
- Ребенок начинает читать первые слова на втором-третьем занятии;
- После прохождения курса ребенок читает со скоростью 10-15 слов в минуту. (в школе этот результат достигается после 120 дней обучения).
- Может читать простые тексты уровня букваря, не разделенные на слоги.
Такого результата дети, занимающиеся по данной методике, достигают за 15 уроков.
Возраст: от 5 лет
Стоимость: 5250 рублей (за 15 занятий), диагностическое занятие - бесплатно
Продолжительность занятия: 1 час
Частота занятий: 3 раза в неделю
Количество человек в группах: до 6 человек
Дополнительные расходы: нет
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