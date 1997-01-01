Обучение чтению в РЦ "Детская академия"

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Описание

Обучение ребенка чтению – крайне сложный и трудоёмкий процесс. При этом для малыша он должен проходить легко и безболезненно, чтобы он с раннего детства полюбил читать.

Развивающий центр «Детская академия» предлагает современные, эффективные курсы чтения для самых маленьких. Простые, но в то же время действенные методики сделают процесс обучения чтению комфортным и приятным. Педагоги центра найдут подход к каждому малышу.

Этот курс создан для тех кто хочет научиться читать или для тех кто хочет подтянуть навык чтения.

Курс длится 3 - 3,5 месяца.

Возраст: от 4 до 7 лет

Стоимость: 1700 руб. в месяц

Продолжительность занятия: 50 минут

Частота занятий: 1 раз в неделю

Форма одежды: повседневная одежда

Дополнительные расходы: нет