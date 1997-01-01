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Обучение чтению в РЦ "Детская академия"
Цена: 1700 - 1700
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Гамарника, 37
- +7 (4212) 626-655
- +7 (924) 305-17-39 , WhatsApp
Информация
Описание
Обучение ребенка чтению – крайне сложный и трудоёмкий процесс. При этом для малыша он должен проходить легко и безболезненно, чтобы он с раннего детства полюбил читать.
Развивающий центр «Детская академия» предлагает современные, эффективные курсы чтения для самых маленьких. Простые, но в то же время действенные методики сделают процесс обучения чтению комфортным и приятным. Педагоги центра найдут подход к каждому малышу.
Этот курс создан для тех кто хочет научиться читать или для тех кто хочет подтянуть навык чтения.
Курс длится 3 - 3,5 месяца.
Возраст: от 4 до 7 лет
Стоимость: 1700 руб. в месяц
Продолжительность занятия: 50 минут
Частота занятий: 1 раз в неделю
Форма одежды: повседневная одежда
Дополнительные расходы: нет
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