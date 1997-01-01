Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Обучение игре на духовых инструментах в ДМШ №4
Адреса
- +7 (4212) 483-542
Информация
Программа «обучение игре на духовых инструментах» разработана для детей в возрасте от 4,5 лет до 9лет для платных образовательных услуг. Её цель - развитие первоначальных навыков игре на духовом инструменте (блок-флейта).
Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся.
Задачи:
- Развитие исполнительского дыхания
- Развитие координации технического аппарата
- Развитие интонационного слуха
- Обучение нотной грамоте
- Обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с листа нетрудного текста.
- Приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений.
- Обучение игре в ансамбле с педагогом
Продолжительность учебного времени по предмету 1 академический час - 40 минут (для детей от 6,6 до 9 лет) и 30 минут для детей от 4,5 до 6,6 лет, с перерывом 10 минут в середине занятия. На уроках используются музыкальные физминутки.
Срок реализации программы -1 год.
Форма обучения - индивидуальная.
В ходе урока используются игровые приемы, рассказы о композиторах, прослушивание произведений.
Для уроков используются: нотная тетрадь, цветные карандаши, или фломастеры, альбом для рисования.
ТСО, используемые на уроке: ноутбук, фортепиано.
Основной принцип построения программы - от простого к сложному.
В дошкольном возрасте, закладывая элементарные основы музыкальной культуры, необходимо учитывать крайне ограниченные возрастные возможности детей.
Стоимость: 2400 рублей в месяц.
Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению игре на музыкальном инструменте в Хабаровске
-
Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж 15 летОтзывов: 0
-
Стаж 22 годаОтзывов: 0Стаж 22 годаОтзывов: 0
-
Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж 13 летОтзывов: 0
-
Стаж 6 летОтзывов: 1Стаж 6 летОтзывов: 0
-
Индивидуальные занятия "Сольфеджио" в ДМШ №1От 8 до 17 лет От 3000 до 6000 руб Государственная
-
Вокальный ансамбль в ДМШ №4От 4 до 7 лет От 1400 руб Государственная
-
Секция "Музыкальный инструмент" в ДШИ №6От 6 до 18 лет От 600 до 2400 руб Государственная
-
Секция "Вокальное искусство" в ЦЭВД "Отрада"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Отделение "Флейта" в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
-
Отделение "Вокал" в центре "Аллегретто"От 6 до 7 лет Бесплатно Государственная
-
Инструментальное исполнительство в ДМХШ "Тополек"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Фольклорная студия в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»От 3 до 10 лет От 1750 до 1750 руб Государственная
-
Отделение "Сольное пение" в ДШИ №5От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Сольное пение в ДШИ №5От 7 до 17 лет От 1600 руб Государственная
Загрузка комментариев...