Обучение игре на духовых инструментах в ДМШ №4

Информация

Программа «обучение игре на духовых инструментах» разработана для детей в возрасте от 4,5 лет до 9лет для платных образовательных услуг. Её цель - развитие первоначальных навыков игре на духовом инструменте (блок-флейта).

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся.

Задачи:

Развитие исполнительского дыхания Развитие координации технического аппарата Развитие интонационного слуха Обучение нотной грамоте Обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с листа нетрудного текста. Приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений. Обучение игре в ансамбле с педагогом

Продолжительность учебного времени по предмету 1 академический час - 40 минут (для детей от 6,6 до 9 лет) и 30 минут для детей от 4,5 до 6,6 лет, с перерывом 10 минут в середине занятия. На уроках используются музыкальные физминутки.

Срок реализации программы -1 год.

Форма обучения - индивидуальная.

В ходе урока используются игровые приемы, рассказы о композиторах, прослушивание произведений.

Для уроков используются: нотная тетрадь, цветные карандаши, или фломастеры, альбом для рисования.

ТСО, используемые на уроке: ноутбук, фортепиано.

Основной принцип построения программы - от простого к сложному.

В дошкольном возрасте, закладывая элементарные основы музыкальной культуры, необходимо учитывать крайне ограниченные возрастные возможности детей.

Стоимость: 2400 рублей в месяц.

Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.

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