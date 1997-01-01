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Обучение игре на фортепиано в ДМШ №4
Цена: От 2400
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
- +7 (4212) 483-542
Информация
Данная программа «Обучение игре на фортепиано» для платных образовательных услуг рассчитана на детей в возрасте от 5-18 лет.
Срок обучения - 1 год. Реализация учебного предмета проводится в форме индивидуального занятия продолжительностью 1 академический час в неделю, 36 часов за год обучения.
Академический час составляет 40 минут (для детей 6,6 -18 лет)
Для детей 5 - 6,6 лет академический час равен 30 минутам (с перерывом 10 минут в середине занятия - 20+10 (перерыв)+10).
Цель программы:
- Освоение учащимися репертуара школьной программы
- Воспитание эстетического отношения к окружающему миру
- Стимуляция мышления, памяти
- Формирование творческой активности
- Расширение музыкального кругозора
Задачи обучения:
- Приобретение навыков игры на инструменте
- Мотивация к познавательной деятельности
- Развитие творческих способностей
- Воспитание и развитие музыкального вкуса
- Воспитание любви к классической, народной музыки, знакомство с творческим наследием зарубежных и отечественных композиторов
- Развитие умения самостоятельно разбирать и анализировать произведения
- Воспитание привычки трудиться
- Формирование высоких эстетических норм в отношениях с преподавателями и учениками
- Подготовка к поступлению в музыкал
Структура уроков:
- Повторение пройденного материала
- Усвоение новых знаний
- Закрепление умений и навыков
- Применение умений и навыков
- Комбинированный урок
Стоимость: 2400 рублей в месяц.
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Стаж 38 летОтзывов: 2Стаж 38 летОтзывов: 1
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