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        Обучение игре на фортепиано в ДМШ №4

        Обучение игре на фортепиано в ДМШ №4

        Количество преподавателей: 5
        Музыка
        Рейтинг: 8.1
        Цена: От 2400
        Возраст: 5 - 18 лет
        Отзывов: 1
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
        • +7 (4212) 483-542
        Информация

        Данная программа «Обучение игре на фортепиано» для платных образовательных услуг рассчитана на детей в возрасте от 5-18 лет.

        Срок обучения - 1 год. Реализация учебного предмета проводится в форме индивидуального занятия продолжительностью 1 академический час в неделю, 36 часов за год обучения.

        Академический час составляет 40 минут (для детей 6,6 -18 лет)

        Для детей 5 - 6,6 лет академический час равен 30 минутам (с перерывом 10 минут в середине занятия - 20+10 (перерыв)+10).

        Цель программы:

        1. Освоение учащимися репертуара школьной программы
        2. Воспитание эстетического отношения к окружающему миру
        3. Стимуляция мышления, памяти
        4. Формирование творческой активности
        5. Расширение музыкального кругозора

        Задачи обучения:

        1. Приобретение навыков игры на инструменте
        2. Мотивация к познавательной деятельности
        3. Развитие творческих способностей
        4. Воспитание и развитие музыкального вкуса
        5. Воспитание любви к классической, народной музыки, знакомство с творческим наследием зарубежных и отечественных композиторов
        6. Развитие умения самостоятельно разбирать и анализировать произведения
        7. Воспитание привычки трудиться
        8. Формирование высоких эстетических норм в отношениях с преподавателями и учениками
        9. Подготовка к поступлению в музыкал

        Структура уроков:

        1. Повторение пройденного материала
        2. Усвоение новых знаний
        3. Закрепление умений и навыков
        4. Применение умений и навыков
        5. Комбинированный урок

        Стоимость: 2400 рублей в месяц.

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