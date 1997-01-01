Обучение игре на фортепиано в ДМШ №4

Информация

Данная программа «Обучение игре на фортепиано» для платных образовательных услуг рассчитана на детей в возрасте от 5-18 лет.

Срок обучения - 1 год. Реализация учебного предмета проводится в форме индивидуального занятия продолжительностью 1 академический час в неделю, 36 часов за год обучения.

Академический час составляет 40 минут (для детей 6,6 -18 лет)

Для детей 5 - 6,6 лет академический час равен 30 минутам (с перерывом 10 минут в середине занятия - 20+10 (перерыв)+10).

Цель программы:

Освоение учащимися репертуара школьной программы Воспитание эстетического отношения к окружающему миру Стимуляция мышления, памяти Формирование творческой активности Расширение музыкального кругозора

Задачи обучения:

Приобретение навыков игры на инструменте Мотивация к познавательной деятельности Развитие творческих способностей Воспитание и развитие музыкального вкуса Воспитание любви к классической, народной музыки, знакомство с творческим наследием зарубежных и отечественных композиторов Развитие умения самостоятельно разбирать и анализировать произведения Воспитание привычки трудиться Формирование высоких эстетических норм в отношениях с преподавателями и учениками Подготовка к поступлению в музыкал

Структура уроков:

Повторение пройденного материала Усвоение новых знаний Закрепление умений и навыков Применение умений и навыков Комбинированный урок

Стоимость: 2400 рублей в месяц.