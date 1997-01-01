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Обучение игре на гитаре в ДМШ №4
Адреса
- +7 (4212) 483-542
Информация
Программа «Обучение игре на музыкальном инструменте (гитаре)» рассчитана на детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Срок обучения - 1год.
Реализация учебного предмета проводится в форме индивидуального занятия продолжительностью 1 академический час в неделю. Академический час составляет 40 минут (для детей 6,6-18 лет) Для детей 5-6,6 лет академический час равен 30 минутам (с перерывом 10 минут в середине занятия).
Структура уроков:
- Повторение пройденного материала
- Усвоение новых знаний
- Закрепление умений и навыков
- Применение умений и навыков
- Комбинированный урок
Стоимость: 2400 рублей в месяц.
Специальность : гитара
Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению игре на музыкальном инструменте в Хабаровске
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