Обучение игре на гитаре в ДМШ №4

Информация

Программа «Обучение игре на музыкальном инструменте (гитаре)» рассчитана на детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Срок обучения - 1год.

Реализация учебного предмета проводится в форме индивидуального занятия продолжительностью 1 академический час в неделю. Академический час составляет 40 минут (для детей 6,6-18 лет) Для детей 5-6,6 лет академический час равен 30 минутам (с перерывом 10 минут в середине занятия).

Структура уроков:

Повторение пройденного материала

Усвоение новых знаний

Закрепление умений и навыков

Применение умений и навыков

Комбинированный урок

Стоимость: 2400 рублей в месяц.

Специальность : гитара

Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению игре на музыкальном инструменте в Хабаровске