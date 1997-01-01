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Обучение игре на инструменте в ДМХШ "Тополек"
Цена: От 1700
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 21
- +7 (4212) 223-266
Информация
Возраст: с 7 лет.
Группа 4 человека, 2 часа в неделю (8 часов в месяц).
Стоимость: от 1700 рублей в месяц.
Продолжительность занятий: 30 минут.
Количество человек в группе : 10
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