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        Обучение игре на скрипке в ДМШ №4

        Обучение игре на скрипке в ДМШ №4

        Количество преподавателей: 3
        Музыка
        Рейтинг: 7.9
        Цена: От 2400
        Возраст: 4 - 17 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
        • +7 (4212) 483-542
        Информация

        Основной целью создания класса скрипки является приобщение учащихся к основам мировой скрипичной культуры, развитие их музыкально-эстетического вкуса, формирование у них умений и навыков, обеспечение условий для обучения профессионального ориентирования детей, с целью их поступления в средние и высшие учебные заведения.

        На данную программу принимаются дети от 4,5 лет.

        Срок обучения - 1 год.

        Репертуар и задания программы адаптированы с учетом возрастных и психологических возможностей детей.

        Занятия осуществляются в форме индивидуального урока, продолжительностью 40 минут, с периодичностью 1 раз в неделю (в месяц - 4 занятия по одному академическому часу, за год - 36 академических часов). Для детей в возрасте 4,5 года - 6 лет урок длится 30 минут с обязательной 10-минутной переменой после первых 20 минут урока.

        Стоимость: 2400 рублей в месяц.

        Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети.  Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого  терпения.

        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению игре на музыкальном инструменте в Хабаровске

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