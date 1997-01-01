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Обучение игре на скрипке в ДМШ №4
Адреса
- +7 (4212) 483-542
Информация
Основной целью создания класса скрипки является приобщение учащихся к основам мировой скрипичной культуры, развитие их музыкально-эстетического вкуса, формирование у них умений и навыков, обеспечение условий для обучения профессионального ориентирования детей, с целью их поступления в средние и высшие учебные заведения.
На данную программу принимаются дети от 4,5 лет.
Срок обучения - 1 год.
Репертуар и задания программы адаптированы с учетом возрастных и психологических возможностей детей.
Занятия осуществляются в форме индивидуального урока, продолжительностью 40 минут, с периодичностью 1 раз в неделю (в месяц - 4 занятия по одному академическому часу, за год - 36 академических часов). Для детей в возрасте 4,5 года - 6 лет урок длится 30 минут с обязательной 10-минутной переменой после первых 20 минут урока.
Стоимость: 2400 рублей в месяц.
Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению игре на музыкальном инструменте в Хабаровске
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