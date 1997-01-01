Обучение плаванию в БонанZа

Информация

Описание: ребенок научится уверенно держаться на воде, а физические нагрузки во время занятий способствуют укреплению мышц, правильному развитию скелета, улучшению иммунитета. Занятия старшей группы (от 5 до 8 лет) проходят с тренером в большом бассейне.

Возраст учеников: от 3 до 8 лет.

Продолжительность занятий: 40 минут.

Стоимость занятий:

Младшая группа (3-5 лет)

Индивидуальное занятие: 1500 рублей.

Разовое занятие в группе: 850 рублей.

Абонемент на 4 занятия: 3200 рублей.

Абонемент на 6 занятий: 4700 рублей.

Абонемент на 8 занятий: 5600 рублей.

Абонемент на 16 занятий: 10800 рублей.

Старшая группа (5-8 лет):