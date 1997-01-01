Обучение плаванию в БонанZа

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 5А
- +7 (4212) 937-227
Информация
Описание: ребенок научится уверенно держаться на воде, а физические нагрузки во время занятий способствуют укреплению мышц, правильному развитию скелета, улучшению иммунитета. Занятия старшей группы (от 5 до 8 лет) проходят с тренером в большом бассейне.
Возраст учеников: от 3 до 8 лет.
Продолжительность занятий: 40 минут.
Стоимость занятий:
Младшая группа (3-5 лет)
- Индивидуальное занятие: 1500 рублей.
- Разовое занятие в группе: 850 рублей.
- Абонемент на 4 занятия: 3200 рублей.
- Абонемент на 6 занятий: 4700 рублей.
- Абонемент на 8 занятий: 5600 рублей.
- Абонемент на 16 занятий: 10800 рублей.
Старшая группа (5-8 лет):
- Разовое занятие в группе: 800 рублей.
- Абонемент на 4 занятия: 2600 рублей.
- Абонемент на 6 занятий: 4400 рублей.
- Абонемент на 8 занятий: 4900 рублей.
- Абонемент на 16 занятий: 8300 рублей.
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