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Обучение плаванию за 36 часов в ДЮСШ «Дельфин»
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 9 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Краснофлотский, ул. Бондаря, 6А
- +7 (4212) 757-851 , Кудрявцева Елена Яковлевна
- +7 (4212) 757-850
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воровского, 24Б
- +7 (4212) 229-779 , Администратор
Информация
Описание: Муниципальная программа города Хабаровска «Обучение детей 7-9 лет плаванию за 36 часов».
Условия для записи:
- получить у администратора бассейна или у тренера бланк заявления и заполнить его;
- прописка в г. Хабаровске;
- отсутствие раннего прохождения данной программы;
- возрастной ценз детей: от 7 до 9 лет включительно;
- преимущества имеют организованные группы (классы школ) и дети из неполных и многодетных семей;
- количество мест по данной программе – ограничено.
Возраст учеников: от 7 до 9 лет.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Стоимость занятий: бесплатно.
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