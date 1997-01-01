Обучение плаванию за 36 часов в ДЮСШ «Дельфин»

Информация

Описание: Муниципальная программа города Хабаровска «Обучение детей 7-9 лет плаванию за 36 часов».

Условия для записи:

- получить у администратора бассейна или у тренера бланк заявления и заполнить его;

- прописка в г. Хабаровске;

- отсутствие раннего прохождения данной программы;

- возрастной ценз детей: от 7 до 9 лет включительно;

- преимущества имеют организованные группы (классы школ) и дети из неполных и многодетных семей;

- количество мест по данной программе – ограничено.

Возраст учеников: от 7 до 9 лет.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Стоимость занятий: бесплатно.