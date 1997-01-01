Объединение "Брэйк-бум" в ДЮЦ "Импульс"

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Дополнительная общеобразовательная программа «Хореография», 1 год обучения, объединение «Брейк-Бум», возраст 10-18 лет

Основа: бюджетная.

По направлению данная программа художественной направленности

По типу программа - модифицированная.

Цель: создание условий для развития творческого потенциала ребенка посредством занятий брейк-дансом.

Задачи:

овладеть знаниями и навыками исполнения брейк-элементов;

приобщить к основам культуры брейк-данса, правилам исполнения на основе включения учащихся в разнообразные ветви, стили брейка;

развить креативное мышление, пространственное воображение, актёрские и организаторские способности;

привить воспитанникам умения раскрепощаться и выражать себя в танце перед зрителями.

Занятия танцами – это отличная разминка для тех, кто мало двигается и замечательная возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми и уважать друг друга. Помимо этого, занятия танцами это прекрасная физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки развивают сердце и все группа мышц. Этот вид спорта прививает ребенку желание ухаживать за собой и вести здоровый образ жизни.

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