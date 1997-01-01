Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Объединение "Брэйк-бум" в ДЮЦ "Импульс"
Адреса
- +7 (4212) 333-848
Информация
Дополнительная общеобразовательная программа «Хореография», 1 год обучения, объединение «Брейк-Бум», возраст 10-18 лет
Основа: бюджетная.
По направлению данная программа художественной направленности
По типу программа - модифицированная.
Цель: создание условий для развития творческого потенциала ребенка посредством занятий брейк-дансом.
Задачи:
- овладеть знаниями и навыками исполнения брейк-элементов;
- приобщить к основам культуры брейк-данса, правилам исполнения на основе включения учащихся в разнообразные ветви, стили брейка;
- развить креативное мышление, пространственное воображение, актёрские и организаторские способности;
- привить воспитанникам умения раскрепощаться и выражать себя в танце перед зрителями.
Занятия танцами – это отличная разминка для тех, кто мало двигается и замечательная возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми и уважать друг друга. Помимо этого, занятия танцами это прекрасная физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки развивают сердце и все группа мышц. Этот вид спорта прививает ребенку желание ухаживать за собой и вести здоровый образ жизни.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по занятию танцами в Хабаровске
-
Секция "Dancehall" в школе танца "Штат 27"От 8 до 18 лет От 350 до 6000 руб Частная
-
Секция "Пластика" в ДЮЦ "Восхождение"От 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Современная хореография в студии "Терпсихора"От 10 до 15 лет От 1300 руб Частная
-
Секция "Contemporary" в "G Project Dance Center"От 14 до 18 лет От 300 до 4000 руб Частная
-
Брейк-данс в СК «Заряд»От 7 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
-
Студия восточного танца AURUSОт 5 до 18 лет От 2000 руб Частная
-
Секция "Спорт на пилоне" в студии танца "Крылья"От 6 до 17 лет От 3500 руб Частная
-
Cheer Hip-Hop в СК «Арена»От 10 до 10 лет Частная
-
Секция танцев в танцевальном клубе "Мозаика"От 4 до 13 лет От 2500 руб Частная
-
Contemporary в СК «Арена»От 7 до 12 лет Частная
Загрузка комментариев...