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        Объединение "Брэйк-бум" в ДЮЦ "Импульс"

        Объединение "Брэйк-бум" в ДЮЦ "Импульс"

        Количество преподавателей: 1
        Танцы
        Рейтинг: 7.7
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 8 - 17 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
        • +7 (4212) 333-848
        Информация

        Дополнительная общеобразовательная программа «Хореография», 1 год обучения,  объединение «Брейк-Бум», возраст 10-18 лет

        Основа: бюджетная.

        По направлению данная программа художественной направленности

        По типу программа -  модифицированная.

        Цель: создание  условий для развития творческого потенциала ребенка посредством  занятий брейк-дансом.

        Задачи:

        • овладеть  знаниями и навыками  исполнения брейк-элементов;
        • приобщить к основам культуры брейк-данса, правилам исполнения на основе включения учащихся в разнообразные ветви, стили брейка;
        • развить креативное мышление, пространственное воображение, актёрские и организаторские способности;
        • привить воспитанникам умения раскрепощаться и выражать себя в танце перед зрителями.

        Занятия танцами – это  отличная разминка для тех, кто мало двигается и  замечательная  возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми  и уважать друг друга.  Помимо этого, занятия танцами это прекрасная физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки развивают сердце и все группа мышц. Этот вид спорта прививает ребенку желание ухаживать за собой и вести здоровый образ жизни.

        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по занятию танцами в Хабаровске

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