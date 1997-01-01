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ОФП в ДЮСШ "Самбо 90"
Цена: От 500
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Краснофлотский, пер. Матросский, 3А
- +7 (4212) 429-152
- +7 (4212) 376-469
- +7 (4212) 376-470
Информация
Возраст: с 6 лет.
Форма: приобретается в школе.
Стоимость: членский взнос от 500 рублей.
Количество человек в группе: 10-20.
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Стаж 23 годаОтзывов: 1Стаж 23 годаОтзывов: 0
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Стаж 30 летОтзывов: 0Стаж 30 летОтзывов: 0
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Стаж 36 летОтзывов: 0Стаж 36 летОтзывов: 0
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Стаж 35 летОтзывов: 0Стаж 35 летОтзывов: 0
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Стаж 16 летОтзывов: 0Стаж 16 летОтзывов: 0
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Стаж 50 летОтзывов: 0Стаж 50 летОтзывов: 0
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Стаж 22 годаОтзывов: 0Стаж 22 годаОтзывов: 0
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Стаж 34 годаОтзывов: 2Стаж 34 годаОтзывов: 0
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Стаж 22 годаОтзывов: 0Стаж 22 годаОтзывов: 0
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Стаж 25 летОтзывов: 0Стаж 25 летОтзывов: 0
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Стаж 9 летОтзывов: 1Стаж 9 летОтзывов: 0
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