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Подготовка к ОГЭ по русскому языку в КЦ «Ананас»
Адреса
- +7 (924) 215-56-77
- +7 (924) 317-10-95
Информация
Описание: в конце 9 класса все школьники проходят Государственную итоговую аттестацию. Обязательными предметами являются математика и русский язык. Состоят они оба из трех частей. Итак, ГИА русский язык: изложение, тестовая часть и сочинение. Чтобы продолжить обучение в профильном классе необходимо получить минимальную оценку «4». Но для поступления в хороший колледж на бюджетное место, этого, как правило, мало. А в наших школах, к сожалению, не всегда ученикам везёт с сильным преподавателем. Поэтому зачастую требуется дополнительная подготовка к экзаменам. Мы предлагаем занятия в центре города с опытным педагогом в мини группе.
Установлено, что это самый оптимальный вариант: и у ребят сохраняется дух соперничества, и репетитор может уделить внимание каждому не в ущерб остальным.
Возраст учеников: 14-18 лет.
Продолжительность занятий: 60 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю
Продолжительность курса: с сентября по май.
Стоимость занятий: 2700 руб./месяц.
Количество человек в группах:до 6.
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