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Основы алгоритмики и логики в ЦЦО «IT-куб»
Адреса
- +7 (924) 935-65-75
- +7 (4212) 936-575
Информация
Основы алгоритмики и логики в ЦЦО «IT-куб»
Описание: курс ориентирован на самых юных будущих программистов, возраст которых от 5 лет и старше. В процессе обучения ребята проходят путь от создания простой анимации до разработки собственной многоуровневой игры с определенным сюжетом и звуковым сопровождением. При этом они развивают свое логическое и алгоритмическое мышление. Визуальное программирование в среде Scratch развивает воображение ребенка, учит правильно ставить задачи и искать возможности для их решения в игровой форме.
Помимо работы за компьютером дети рисуют, считают, придумывают и проектируют в группах, а также учатся презентовать свои проекты. По окончании курса дети создают собственный проект — игру, мультфильм, интерактивную книгу и др.
На курсе дети смогут научиться:
-
логически мыслить;
-
программировать на языке Scratch мультфильмы и онлайн-игры;
-
работать в команде;
-
продумывать алгоритм создания собственных проектов;
-
применять базовые понятия программирования и алгоритмики.
Получение новых компетенций:
-
программирование помогает развивать логическое мышление и учит выстраивать причинно-следственные связи;
-
помогает в учебе;
- навыки программирования положительно влияют на развитие любознательности и успехи в школе.
Возраст обучающихся: от 5 лет.
Стоимость: бесплатно.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство о прохождении.
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