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        Основы алгоритмики и логики в ЦЦО «IT-куб»

        Основы алгоритмики и логики в ЦЦО «IT-куб»

        Количество преподавателей: 3
        Программирование
        Рейтинг: 8.1
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 5 - 7 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Архангельская, 25
        • +7 (924) 935-65-75
        • +7 (4212) 936-575
        Информация

        Основы алгоритмики и логики в ЦЦО «IT-куб»

        Описание: курс ориентирован на самых юных будущих программистов, возраст которых от 5 лет и старше. В процессе обучения ребята проходят путь от создания простой анимации до разработки собственной многоуровневой игры с определенным сюжетом и звуковым сопровождением. При этом они развивают свое логическое и алгоритмическое мышление. Визуальное программирование в среде Scratch развивает воображение ребенка, учит правильно ставить задачи и искать возможности для их решения в игровой форме.

        Помимо работы за компьютером дети рисуют, считают, придумывают и проектируют в группах, а также учатся презентовать свои проекты. По окончании курса дети создают собственный проект — игру, мультфильм, интерактивную книгу и др.

        На курсе дети смогут научиться:

        • логически мыслить;

        • программировать на языке Scratch мультфильмы и онлайн-игры;

        • работать в команде;

        • продумывать алгоритм создания собственных проектов;

        • применять базовые понятия программирования и алгоритмики.

        Получение новых компетенций:

        • программирование помогает развивать логическое мышление и учит выстраивать причинно-следственные связи;

        • помогает в учебе;

        • навыки программирования положительно влияют на развитие любознательности и успехи в школе.

        Возраст обучающихся: от 5 лет.

        Стоимость: бесплатно.

        Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

        Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство о прохождении.

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