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Основы алгоритмики и логики в ЦЦО «IT-куб»

Описание: курс ориентирован на самых юных будущих программистов, возраст которых от 5 лет и старше. В процессе обучения ребята проходят путь от создания простой анимации до разработки собственной многоуровневой игры с определенным сюжетом и звуковым сопровождением. При этом они развивают свое логическое и алгоритмическое мышление. Визуальное программирование в среде Scratch развивает воображение ребенка, учит правильно ставить задачи и искать возможности для их решения в игровой форме.

Помимо работы за компьютером дети рисуют, считают, придумывают и проектируют в группах, а также учатся презентовать свои проекты. По окончании курса дети создают собственный проект — игру, мультфильм, интерактивную книгу и др.

На курсе дети смогут научиться:

логически мыслить;

программировать на языке Scratch мультфильмы и онлайн-игры;

работать в команде;

продумывать алгоритм создания собственных проектов;

применять базовые понятия программирования и алгоритмики.

Получение новых компетенций:

программирование помогает развивать логическое мышление и учит выстраивать причинно-следственные связи;

помогает в учебе;

навыки программирования положительно влияют на развитие любознательности и успехи в школе.

​Возраст обучающихся: от 5 лет.

Стоимость: бесплатно.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство о прохождении.