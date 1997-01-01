Основы логики и программирования

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Ленинградская, 25
- +7 (914) 151-10-85
Хабаровск, Центральный, ул. Тургенева, 49
- +7 (914) 151-10-85
Информация
Описание:
Дети погрузятся в увлекательный мир логики, алгоритмов и программирования.
Возраст учеников: 5-7 лет.
Стоимость занятий: 3950 руб.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю
Количество человек в группах: до 12 человек.
Расписание работы: пн.-вск. С 10:00-19:30.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
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