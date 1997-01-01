Основы программирования в ЦЦО «IT-куб»

Информация

Описание: курсы рассчитаны на начинающих программистов. В процессе обучения ребята познакомятся с основами программирования, языками программирования, возможностями и перспективами, с правилами создания программ и их структурой.



1. Основы программирования на С-подобных языках, от 12 лет.

2. Основы программирования на Python, от 12 лет.

По окончании курса выдается свидетельство о прохождении.

Возраст обучающихся: от 12 лет.

Стоимость: бесплатно.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство о прохождении.