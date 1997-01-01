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Основы программирования в ЦЦО «IT-куб»
Цена: Бесплатно
Возраст: 12 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Архангельская, 25
- +7 (924) 935-65-75
- +7 (4212) 936-575
Информация
Описание: курсы рассчитаны на начинающих программистов. В процессе обучения ребята познакомятся с основами программирования, языками программирования, возможностями и перспективами, с правилами создания программ и их структурой.
1. Основы программирования на С-подобных языках, от 12 лет.
2. Основы программирования на Python, от 12 лет.
По окончании курса выдается свидетельство о прохождении.
Возраст обучающихся: от 12 лет.
Стоимость: бесплатно.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство о прохождении.
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