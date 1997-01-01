Основы программирования в центре "Логия"

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Описание:

В рамках курса изучается язык программирования Java, а именно: типы данных, операторы, классы, работа с графикой. Пишется игра. Сегодня этот язык занимает одну из лидирующих позиций по распространению и востребованности. Язык достаточно прост в освоении и подходит для начинающих программистов.

Возраст учеников:от 11 до 17 лет.

Стоимость занятий: 9000 рублей - курс, 3000 рублей — месяц.

Продолжительность занятий: 2 часа.

Продолжительность курса: 3 месяца.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Расписание занятий: ПН-СБ с 16:00 до 18:00 и с 18:00 до 20:00

Наличие сертификатов/дипломов: По окончании курса выдается свидетельство и методические материалы.