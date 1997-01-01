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Основы программирования в ЦКТ «Идвен»
Адреса
- +7 (4212) 637-152
- +7 (914) 182-05-39
Информация
Описание:
Программа курса разработана для учащихся 5-6 классов и рассчитана на учебный год.
Она включает в себя изучение простых языков программирования, но являющихся базисными для понимания сути программирования и алгоритмических основ работы персонального компьютера.
Основная цель курса - развить алгоритмическое мышление школьников, сформировать представление о понятии «программирование» и подготовить ребят к следующей ступени обучения – программирование на языках высокого уровня. Большинство заданий, включающие в себя элементы машинной графики, построены в увлекательной для ребенка форме и требуют проявления смекалки, активизации математического мышления.
Возраст учеников: 10-12 лет.
Стоимость обучения:
- в группе до 6 человек — 2500 руб./месяц;
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в мини-группе до 3 человек — 3300 руб./месяц.
Продолжительность занятия: 2 академических часа. Объем курса — 64 ак. часов.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
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