Основы программирования в ЦКТ «Идвен»

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Описание:

Программа курса разработана для учащихся 5-6 классов и рассчитана на учебный год.

Она включает в себя изучение простых языков программирования, но являющихся базисными для понимания сути программирования и алгоритмических основ работы персонального компьютера.

Основная цель курса - развить алгоритмическое мышление школьников, сформировать представление о понятии «программирование» и подготовить ребят к следующей ступени обучения – программирование на языках высокого уровня. Большинство заданий, включающие в себя элементы машинной графики, построены в увлекательной для ребенка форме и требуют проявления смекалки, активизации математического мышления.

Возраст учеников: 10-12 лет.

Стоимость обучения:

в группе до 6 человек — 2500 руб./месяц;

в мини-группе до 3 человек — 3300 руб./месяц.

Продолжительность занятия: 2 академических часа. Объем курса — 64 ак. часов.

Частота занятий: 1 раз в неделю.