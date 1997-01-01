"От монолога к диалогу" в ДЮЦ "Восхождение"

Информация

Возраст - 7-16 лет

Срок реализации программы – 6 лет

Режим проведения занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 3 часа (2-6 года обучения); 1-2 часа в неделю хореография; 1-2 часа в неделю пластика.

Основные формы проведения занятий – групповые

Ожидаемый результат – Развитие творчески активной личности учащегося средствами театра, подготовка его к любой творческой деятельности, выбранной им в будущем через приобщение к миру театра и искусства. Освоение курса «Основы актерского мастерства»

Стоимость – бесплатно

Описание – Программа комплексная, авторская. Наряду с актерским мастерством изучается сценическая хореография и пластика для лучшего воплощения актерских образов на сцене. Методы обучения позволяют участвовать в конкурсах различного уровня с высокими результатами. Коллектив дает много спектаклей в городе и часто выезжает на гастроли по Хабаровскому краю.