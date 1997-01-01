Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
"От монолога к диалогу" в ДЮЦ "Восхождение"
Адреса
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
- +7 (4212) 389-621
Информация
Возраст - 7-16 лет
Срок реализации программы – 6 лет
Режим проведения занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 3 часа (2-6 года обучения); 1-2 часа в неделю хореография; 1-2 часа в неделю пластика.
Основные формы проведения занятий – групповые
Ожидаемый результат – Развитие творчески активной личности учащегося средствами театра, подготовка его к любой творческой деятельности, выбранной им в будущем через приобщение к миру театра и искусства. Освоение курса «Основы актерского мастерства»
Стоимость – бесплатно
Описание – Программа комплексная, авторская. Наряду с актерским мастерством изучается сценическая хореография и пластика для лучшего воплощения актерских образов на сцене. Методы обучения позволяют участвовать в конкурсах различного уровня с высокими результатами. Коллектив дает много спектаклей в городе и часто выезжает на гастроли по Хабаровскому краю.
-
Стаж 40 летОтзывов: 0Стаж 40 летОтзывов: 0
-
Стаж 37 летОтзывов: 0Стаж 37 летОтзывов: 0
-
Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж 3 годаОтзывов: 0
-
Актерское мастерство в вокальном коллективеОт 6 до 18 лет Государственная
-
Актерское мастерство в студии «Терпсихора»От 8 до 17 лет От 1300 руб Частная
-
Театральная студия в МЦ «Арлекин»От 4 до 9 лет От 2800 руб Частная
-
"Первые шаги в импровизации" в ДМШ №4От 6 до 18 лет От 2400 руб Государственная
-
Секция "Кукольный театр" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 10 лет Бесплатно Государственная
-
Дальневосточный театр моды «Школа таланта»От 7 до 12 лет До 3400 руб Частная
-
Детский танцевальный лагерь в студии "Терпсихора"От 8 до 15 лет От 15000 руб Государственная
-
Театральная студия в клубе «Грамотейка»От 4 до 12 лет От 500 до 2600 руб Частная
-
Театральная студия в ДСЦ "ЮниCLUB"От 5 до 8 лет Частная
-
Театральная студия "Самовар"От 7 до 20 лет До 500 руб Частная
Загрузка комментариев...