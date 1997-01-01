Отделение "Барабан" в центре "Аллегретто"

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Адреса
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Хабаровск, Кировский, ул. Советская, 52
- +7 (4212) 567-610
Информация
Описание: обучение игре на барабане в центре современной эстрадной музыки "Аллегретто".
Возраст: с 6-7 лет.
Стоимость: бесплатно.
Для занятий необходимо наличие собственного инструмента.
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Студия "Изумруд" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Эстетический класс "Прелюдия" в ДМХШ "Тополек"От 4 до 6 лет От 1300 руб Государственная
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Обучение игре на фортепиано в ДМШ №4От 5 до 18 лет От 2400 руб Государственная
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Индивидуальные занятия "Сольфеджио" в ДМШ №1От 8 до 17 лет От 3000 до 6000 руб Государственная
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Инструментальное исполнительство в ДМХШ "Тополек"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Бас-гитара" в ЦЭВД "Отрада"От 7 до 17 лет Государственная
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Обучение игре на духовых инструментах в ДМШ №4От 4 до 9 лет От 2400 руб Государственная
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Секция "Музыкальная карусель" в школе "Радость"От 2000 до 2000 руб Частная
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Отделение "Баян" в центре "Аллегретто"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Саксофон" в центре "Аллегретто"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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