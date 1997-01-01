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Отделение "Баян" в центре "Аллегретто"
Адреса
- +7 (4212) 567-610
Информация
Описание: обучение игре на баяне в центре современной эстрадной музыки "Аллегретто".
Возраст: с 6-7 лет.
Стоимость: бесплатно.
Количество человек в группе : 10.
В конце каждого месяца проводится концертный день.
Для занятий необходимо наличие собственного инструмента.
Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению игре на музыкальном инструменте в Хабаровске
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