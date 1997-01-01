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Отделение "Домра" в ДШИ №5
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
- +7 (4212) 261-609
Информация
Описание: обучение игре на трехструнной домре.
Возраст: с 6 лет.
Срок обучения : 5-8 лет
Стоимость: бесплатно.
Количество человек в группе : 10
Для обучения необходимо наличие собственного инструмента.
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Стаж 24 годаОтзывов: 0Стаж 24 годаОтзывов: 0
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