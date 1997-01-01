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Отделение "Флейта" в центре "Аллегретто"
Адреса
- +7 (4212) 567-610
Информация
Описание: обучение игре на флейте в центре современной эстрадной музыки "Аллегретто".
Возраст: с 6-7 лет.
Стоимость: бесплатно.
Для занятий необходимо наличие собственного инструмента.
В конце каждого месяца проводится концертный день
Количество человек в группе : 10
Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению игре на музыкальном инструменте в Хабаровске
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