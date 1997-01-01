Отделение "Гитара" в центре "Аллегретто"

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Информация
Описание: обучение игре на гитаре в центре современной эстрадной музыки "Аллегретто".
Возраст: с 6-7 лет.
Стоимость: бесплатно.
Для занятий необходимо наличие собственного инструмента.
Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению игре на музыкальном инструменте в Хабаровске
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Секция "Сольное пение" в ДМШ №1От 8 до 13 лет От 3000 до 6000 руб Государственная
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Отделение "Скрипка" в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Обучение игре на инструменте в ДМХШ "Тополек"От 7 до 17 лет От 1700 руб Государственная
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Программа "Народные инструменты" в ДМХШ "Тополек"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Флейта" в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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"Духовые и ударные инструменты" в ДМХШ "Тополек"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Балалайка" в ДШИ №5От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Баян" в ДШИ №5От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Ударная установка в ЭДА" в ЦЭВД "Отрада"От 7 до 17 лет Государственная
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Программа "Струнные инструменты" в ДМХШ "Тополек"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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