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Отделение "Гитара" в ДШИ №7
Адреса
- +7 (4212) 545-135 , вахта
- +7 (4212) 546-864 , директор
Информация
Описание: уроки игры на гитаре в детской школе искусств.
Возраст: принимаются дети 6-12 лет.
Стоимость: бесплатно.
Наличие собственного инструмента обязательно.
По окончании школы выдается свидетельство государственного образца.
Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению игре на музыкальном инструменте в Хабаровске
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Стаж 33 годаОтзывов: 0Стаж 33 годаОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж 15 летОтзывов: 1
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 1
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Секция "Музыкальная литература" в ДМШ №1От 9 до 16 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Балалайка" в ДШИ №5От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Тутти-Футти" в ДЮЦ "Техноспектр"От 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Студия "Изумруд" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Школа электронной музыки в ДМШ №4От 8 до 18 лет От 1400 до 2400 руб Государственная
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Программа "Я музыкантом стать хочу" в ДМШ №4От 4 до 7 лет От 1400 руб Государственная
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Секция "Слушание музыки" в ДМШ №1От 6 до 10 лет От 1300 руб Государственная
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Обучение игре на скрипке в ДМШ №4От 4 до 17 лет От 2400 руб Государственная
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Секция "Музыкотерапия" в ДШИ №6От 6 до 9 лет От 250 до 1000 руб Государственная
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Инструментальное исполнительство в ДМХШ "Тополек"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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