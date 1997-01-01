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Отделение "Народные инструменты" в ДМШ №4
Адреса
- +7 (4212) 483-542
Информация
Описание: приобретения детьми знаний, умений и навыков игры на одном из народных
инструментах (баяне, аккордеоне, балалайке, домре, гуслях, гитаре) и инструментах народов России.
Возраст: принимаются дети с 6 лет.
Стоимость: бесплатно.
Срок обучения : 9 лет.
Количество человек в группе : 10.
Наличие собственного инструмента обязательно.
Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению игре на музыкальном инструменте в Хабаровске
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Стаж 39 летОтзывов: 1Стаж 39 летОтзывов: 0
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