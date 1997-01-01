Отделение "Народные инструменты" в ДМШ №4

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Описание: приобретения детьми знаний, умений и навыков игры на одном из народных

инструментах (баяне, аккордеоне, балалайке, домре, гуслях, гитаре) и инструментах народов России.

Возраст: принимаются дети с 6 лет.

Стоимость: бесплатно.

Срок обучения : 9 лет.

Количество человек в группе : 10.

Наличие собственного инструмента обязательно.

Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.

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