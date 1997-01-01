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Отделение "Саксофон" в центре "Аллегретто"
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Кировский, ул. Советская, 52
- +7 (4212) 567-610
Информация
Описание: обучение игре на саксофоне в центре современной эстрадной музыки "Аллегретто".
Возраст: с 6-7 лет.
Стоимость: бесплатно.
Для занятий необходимо наличие собственного инструмента.
В конце каждого месяца проводится концертный день
Количество человек в группе : 10
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