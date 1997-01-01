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Отделение "Вокал" в центре "Аллегретто"
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 7 лет
Отзывов: 2
Адреса
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Хабаровск, Кировский, ул. Советская, 52
- +7 (4212) 567-610
Информация
Описание: обучение вокалу в центре современной эстрадной музыки "Аллегретто".
Возраст: с 6-7 лет.
Стоимость: бесплатно.
Количество человек в группе : 10
В конце каждого месяца проводится концертный день
Если ваш ребенок прекрасно чувствует музыку, то самое время найти подходящую секцию по вокалу. Владение своим голосом помогут ему уверенно чувствовать себя, независимо от того какую профессию он выберет в будущем. Занятие вокалом – это не только музыкальное развитие, но также развитие мышления.
Секции по вокалу развивают слух, музыкальную память, ритмику, помогают справиться со стрессами, научат Вашего ребенка умело пользоваться микрофоном, петь под фонограмму.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по вокалу в Хабаровске
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