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Отделение "Аккордеон" в ДШИ №7
Адреса
- +7 (4212) 545-135 , вахта
- +7 (4212) 546-864 , директор
Информация
Описание: уроки игры на аккордеоне в детской школе искусств.
Возраст: принимаются дети 6-12 лет.
Стоимость: бесплатно.
Наличие собственного инструмента обязательно.
По окончании школы выдается свидетельство государственного образца.
Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению игре на музыкальном инструменте в Хабаровске
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Отделение "Домра" в ДШИ №5От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Обучение игре на духовых инструментах в ДМШ №4От 4 до 9 лет От 2400 руб Государственная
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Отделение "Скрипка" в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Отделение фортепиано в ДШИ №5От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Школа электронной музыки в ДМШ №4От 8 до 18 лет От 1400 до 2400 руб Государственная
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Секция "Сольфеджио" в ЦЭВД "Отрада"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Студия "Изумруд" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Секция «ГолосОК» в ДЮЦ «Восхождение»От 5 до 7 лет От 300 руб Государственная
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ДВ центр развития национальной культурыОт 1 до 18 лет От 2000 руб Частная
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Секция "Ударная установка в ЭДА" в ЦЭВД "Отрада"От 7 до 17 лет Государственная
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