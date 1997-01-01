Отделение "Баян" в ДШИ №7

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Описание: уроки игры на баяне в детской школе искусств.

Возраст: принимаются дети 6-12 лет.

Стоимость: бесплатно.

Наличие собственного инструмента обязательно.

По окончании школы выдается свидетельство государственного образца.

Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.

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