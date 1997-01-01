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Отделение "Флейта" в ДШИ №7
Адреса
- +7 (4212) 545-135 , вахта
- +7 (4212) 546-864 , директор
Информация
Описание: уроки игры на флейте в детской школе искусств.
Возраст: принимаются дети 6-12 лет.
Стоимость: бесплатно.
Наличие собственного инструмента обязательно.
По окончании школы выдается свидетельство государственного образца.
Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению игре на музыкальном инструменте в Хабаровске
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Секция "Слушание музыки" в ДМШ №1От 6 до 10 лет От 1300 руб Государственная
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Программа "Струнные инструменты" в ДМХШ "Тополек"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Вокал" в центре "Аллегретто"От 6 до 7 лет Бесплатно Государственная
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ДВ центр развития национальной культурыОт 1 до 18 лет От 2000 руб Частная
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Программа "Я музыкантом стать хочу" в ДМШ №4От 4 до 7 лет От 1400 руб Государственная
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Секция "Вокальный ансамбль" в ДШИ №6От 6 до 18 лет От 300 до 1200 руб Государственная
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Отделение "Народные инструменты" в ДМШ №4От 4 до 18 лет Государственная
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Студия барабанщиков "Jam Studio"От 5 до 18 лет От 1000 руб Частная
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Композиция и основы импровизации в ДМШ №1От 10 до 16 лет Бесплатно Государственная
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