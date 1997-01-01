Оздоровительная верховая езда. Иппотерапия.

Информация

Описание: занятия способствуют выработке равновесия, координации, баланса. Восстановлению и даже улучшению физическое состояние лиц с ограниченными возможностями двигательного аппарата, а также способствует решению конкретных психолого-педагогических задач и вопросов психосоциальной реабилитации и интеграции инвалидов. Укрепление и формирования всех групп мышц, при этом не нагружая сердце, развитие произвольного внимания, снижение тонуса мышц, тренировке вестибулярного аппарата, развитие удержания вертикализации тела, а также балансировки тела. Облегчает снятие заторможенности, уменьшает чувство тревоги, организует адаптацию к реальному пространству и времени, способствует достижению самостоятельности, улучшает самоконтроль.

Возраст учеников: дети с 2-х лет.

Стоимость занятий: 600 руб.

Продолжительность занятий: 30 минут.

Частота занятий: 2 - 3 раза в неделю.

Занятия индивидуальные.

Режим работы: ВТ-ВС.

Форма одежды: любая спортивная форма одежды.

Дополнительные расходы: нет.