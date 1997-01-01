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Оздоровительная верховая езда. Иппотерапия.
Адреса
- +7 (914) 167-55-16
Информация
Описание: занятия способствуют выработке равновесия, координации, баланса. Восстановлению и даже улучшению физическое состояние лиц с ограниченными возможностями двигательного аппарата, а также способствует решению конкретных психолого-педагогических задач и вопросов психосоциальной реабилитации и интеграции инвалидов. Укрепление и формирования всех групп мышц, при этом не нагружая сердце, развитие произвольного внимания, снижение тонуса мышц, тренировке вестибулярного аппарата, развитие удержания вертикализации тела, а также балансировки тела. Облегчает снятие заторможенности, уменьшает чувство тревоги, организует адаптацию к реальному пространству и времени, способствует достижению самостоятельности, улучшает самоконтроль.
Возраст учеников: дети с 2-х лет.
Стоимость занятий: 600 руб.
Продолжительность занятий: 30 минут.
Частота занятий: 2 - 3 раза в неделю.
Занятия индивидуальные.
Режим работы: ВТ-ВС.
Форма одежды: любая спортивная форма одежды.
Дополнительные расходы: нет.
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