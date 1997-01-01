Пение и сценическое движение в центре "Аллегретто"

Информация

Описание: обучение пению и основам сценического движения в центре современной эстрадной музыки "Аллегретто".

Возраст: 4-6 лет.

Стоимость: от 1490 рублей в месяц.

Расписание: 3 часа в неделю.

Форма одежды: свободная

Количество человек в группе: 10

Занятия включают в себя: развитие чувства ритма, музыкального слуха, музыкальной памяти, развивающие музыкальные игры, пение детских песен с фонограммой, овладение навыками сценических движений с последующим выступлением в концертах Центра современной эстрадной музыки "Аллегретто"

На занятиях ребенку помогут развить слух, чувство ритма и такта, пению по нотам с текстом, расширить музыкальный лексикон, а также изучить различные музыкальные произведения.