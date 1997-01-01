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Пение и сценическое движение в центре "Аллегретто"
Цена: От 1490
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Кировский, ул. Советская, 52
- +7 (4212) 567-610
Информация
Описание: обучение пению и основам сценического движения в центре современной эстрадной музыки "Аллегретто".
Возраст: 4-6 лет.
Стоимость: от 1490 рублей в месяц.
Расписание: 3 часа в неделю.
Форма одежды: свободная
Количество человек в группе: 10
Занятия включают в себя: развитие чувства ритма, музыкального слуха, музыкальной памяти, развивающие музыкальные игры, пение детских песен с фонограммой, овладение навыками сценических движений с последующим выступлением в концертах Центра современной эстрадной музыки "Аллегретто"
На занятиях ребенку помогут развить слух, чувство ритма и такта, пению по нотам с текстом, расширить музыкальный лексикон, а также изучить различные музыкальные произведения.
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