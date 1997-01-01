Персональная няня

Информация

Описание: инструктора помогут в более быстрой адаптации ребенка в детской комнате. Запись производится в детском клубе. Воспользоваться услугой можно в часы работы детской комнаты.

Возраст: до 3 лет.

Стоимость: 26000 рублей (безлимитная клубная карта на год).

Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске