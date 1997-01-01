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Персональная няня
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Описание: инструктора помогут в более быстрой адаптации ребенка в детской комнате. Запись производится в детском клубе. Воспользоваться услугой можно в часы работы детской комнаты.
Возраст: до 3 лет.
Стоимость: 26000 рублей (безлимитная клубная карта на год).
Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске
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Программа «Я - исследователь» с элементами ТРИЗОт 5 до 10 лет От 3700 руб Частная
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Крафт-студия в центре "Бэйбл"От 1 до 7 лет От 500 до 2800 руб Частная
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Секция "Стреч" в ФК "Наутилус"От 9 до 15 лет До 26000 руб Частная
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Секция "Ладушки" в ФК "Наутилус"От 1 до 3 лет До 26000 руб Частная
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Детский фитнес в клубе кросскидОт 2 до 18 лет От 4200 руб Частная
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Секция "Интоника" в детском клубе "Я сам"До 3 лет От 1600 до 3200 руб Частная
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ОФП в ДЮСШ "Самбо 90"От 6 до 18 лет От 500 руб Частная
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Секция "Супер спина" в ФК "Наутилус"От 9 до 15 лет До 26000 руб Государственная
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Музыкально-сенсорные занятия в в ДРЦ "Новый мир"До 3 лет От 500 до 1400 руб Частная
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Секция “Чтение” в центре “Бэйбл”От 4 до 7 лет От 500 до 2800 руб Частная
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