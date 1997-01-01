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Персональные тренировки ФК "Наутилус"
Цена: До 26000
Возраст: 0 - 18 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воровского, 17 , Наутилус Загородный
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 25А , Наутилус Южный
Информация
Описание: наши инструкторы разработают индивидуальную программу для детей с излишним весом, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с отставанием в физическом развитии.
Возраст: для детей любого возраста.
Продолжительность занятия: 30-55 минут.
Стоимость: 26000 рублей (безлимитная клубная карта на год).
Форма: приобретается самостоятельно.
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