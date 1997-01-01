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"Первые шаги в го и шахматах". Планета взросления
Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 10 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 51
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание:
Развитие логического и аналитического мышления, овладение навыками шахматной игры и игры го.
Цели программы:
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познакомить с элементарными понятиями шахматной игры;
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история го, как искусство управления для императоров;
-
помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры и игры го;
-
обучить решать комбинации на разные темы;
-
научить детей видеть в позиции разные варианты.
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развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, внимательность, усидчивость;
-
развивать интерес к истории происхождения шахмат и истории го;
-
развивать способность анализировать и делать выводы;
-
способствовать развитию творческой активности;
- развивать волевые качества личности.
Возраст учащихся: от 6 до 10 лет.
Основа: платная.
Количество человек в группах: до 15.
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